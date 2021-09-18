Руководство Карагандинского металлургического комбината из АрселорМиттал Темиртау все расходы на оперативный и капитальный ремонт записывают как инвестиции и говорят казахстанскому министерству, как они хорошо работают. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

«А там ребята, да простит меня министерство индустрии и развития, не очень грамотные. Вот и получается, что они уже якобы вложили чуть ли не 5-10 млрд долл. Хотя за эти деньги можно построить современный завод на 5-6 млн стали в год», — сетует эксперт.

Правительство с ними подписывает инвестиционные контракты, на основании контрактов они получают льготы (снижают корпоративный налог и тариф на железнодорожные перевозки), а когда срок заканчивается, оказывается, что у них ничего не получилось, указал Гусев.

«Был такой случай, когда в 2008 году они подписали контракт на строительство нового завода на 4 млн тонн с расчетом увеличить производство на 10 млн тонн, а прошлым летом они этот контракт расторгли и сказали: "Ну, не получилось". Но преференции-то вы, ребята, получали. Может, вы деньги назад вернете? Нет, конечно», — негодует журналист

Сейчас они подписали новый контракт, новые преференции, снова пообещали что-то построить и отремонтировать, но я ничего хорошего от них ждать нельзя, заключил собеседник издания.

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