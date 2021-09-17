Кабинет министров Украины поддержал проект об утверждении алфавита крымско-татарского языка, являющегося одним из официальных в Республике Крым. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба ведомства

Новые санкции: «взбесившийся принтер репрессий» Зеленского готовит удар по Крымскому мосту © president.gov.ua

Отметим, что статус крымско-татарского языка закреплен в конституции Республики Крым как государственный и находится под охраной республики и Российской Федерации. В школах республики ведется обучение на трех языках — русском, крымско-татарском и украинском.

В свою очередь, на Украине крымско-татарский язык не имеет статуса официального (крымские татары Украины компактно проживают в Херсонской области), как и любой иной язык национальных меньшинств страны.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предложил перевести на латиницу украинский язык. Реакция на инициативу секретаря в украинском обществе была крайне неоднозначной.

Так, языковой омбудсмен Тарас Кремень не увидел в предложении Данилова предмета для обсуждения, а экс-глава СБУ Игорь Смешко посоветовал секретарю СНБО заниматься вопросами обороны и безопасности страны.