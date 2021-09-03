Вопрос был задан на белорусском языке. Зеленский отметил, что понял абсолютно все, поскольку считает, что белорусы и украинцы похожи. Он отметил, что у стран общая история и понимание политической обстановки.
«Я желаю вам результата, того же, который получила Украина. Она демократична и очень свободная… Я вам этого желаю. Выжить в этом и это будет ваш ваша вера, язык, жизнь, искусство. Быть сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь», — ответил президент.
Также Зеленский пожелал белорусам отказаться от сценария, который прошла Украина в 2014 году.
Ранее на встрече со студентами и преподавателями Стэнфордского университета Зеленский рассказал, почему Украина отказывается ввести двойное гражданство.