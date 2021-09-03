Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал белорусам выжить в условиях сложившейся политической обстановки и пережить свое правительство. Об этом он заявил 3 сентября на выступлении перед студентами Стэнфордского университета, которое транслировали украинские телеканалы

Пограничники не пустили на Украину привитых российской вакциной белорусов © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Я желаю вам результата, того же, который получила Украина. Она демократична и очень свободная… Я вам этого желаю. Выжить в этом и это будет ваш ваша вера, язык, жизнь, искусство. Быть сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь», — ответил президент.

Также Зеленский пожелал белорусам отказаться от сценария, который прошла Украина в 2014 году.

Ранее на встрече со студентами и преподавателями Стэнфордского университета Зеленский рассказал, почему Украина отказывается ввести двойное гражданство.