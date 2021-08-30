Он отметил, что издание посвящено еврейским погромам и «нацистскому военному преступнику, коменданту вспомогательной полиции, атаману-погромщику Бульбе-Боровцу».
Новую книгу уже закупило украинское Министерство культуры для распространения в библиотеках на территории страны.
Свою «борьбу» главный герой произведения начал с организации еврейского погрома в городе Сарны, напомнил Долинский. А первый погром находившаяся под командованием Бульбы-Боровца «Полесская Сечь» устроила в Олевске в начале июля 1941 года.
«Они притащили 40 евреев к реке, избивая прикладами, заставляя вставать и падать плашмя в грязь. Женщин били пистолетами. В свидетельствах говорится об участии самого Бульбы-Боровца, который переезжал несчастных жертв телегой. В результате этого инцидента были ранены десятки евреев, убит пекарь и еще один еврей. Их тела оставили гнить неподалеку», — написал директор Украинского еврейского комитета.
По данным Объединенной еврейской общины Украины за прошлый год в стране зафиксировали почти полсотни случаев проявления антисемитизма. Увеличилось число проявлений антисемитизма в социальных сетях и произошло пять случаев физического насилия на почве антисемитизма: в Виннице, Мариуполе, два в Умани и еще один под Бердянском. Сохраняется тенденция с незаконным отказом открывать уголовные производства и закрывать подобные дела без объективных причин.