Издательство Верховной Рады Украины выпустило антисемитскую книгу «Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу». Об этом 29 августа сообщил глава организации «Украинский еврейский комитет» Эдуард Долинский на своей странице в Facebook

Вятрович раскритиковал борьбу с антисемитизмом на Украине © Facebook, Vitaliy Selyk Бульбе-Боровцу».

Новую книгу уже закупило украинское Министерство культуры для распространения в библиотеках на территории страны.

Свою «борьбу» главный герой произведения начал с организации еврейского погрома в городе Сарны, напомнил Долинский. А первый погром находившаяся под командованием Бульбы-Боровца «Полесская Сечь» устроила в Олевске в начале июля 1941 года.

«Они притащили 40 евреев к реке, избивая прикладами, заставляя вставать и падать плашмя в грязь. Женщин били пистолетами. В свидетельствах говорится об участии самого Бульбы-Боровца, который переезжал несчастных жертв телегой. В результате этого инцидента были ранены десятки евреев, убит пекарь и еще один еврей. Их тела оставили гнить неподалеку», — написал директор Украинского еврейского комитета.

По данным Объединенной еврейской общины Украины за прошлый год в стране зафиксировали почти полсотни случаев проявления антисемитизма. Увеличилось число проявлений антисемитизма в социальных сетях и произошло пять случаев физического насилия на почве антисемитизма: в Виннице, Мариуполе, два в Умани и еще один под Бердянском. Сохраняется тенденция с незаконным отказом открывать уголовные производства и закрывать подобные дела без объективных причин.