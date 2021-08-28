Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала «Украина 24» 27 августа, что у Киева может быть возможность испортить жизнь депутату Госдумы Наталье Поклонской

Кулеба солгал об эвакуации россиян из захваченного Афганистана © Facebook, Dmytro Kuleba Натальи Поклонской послом России в Республике Кабо-Верде.

«Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой РФ, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — прокомментировал Кулеба.

С 2014 по 2016 год Наталья Поклонская исполняла обязанности прокурора Крыма.