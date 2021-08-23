Президент Венгрии Янош Адер на площадке антироссийской «Крымской платформы» раскритиковал дискриминационную политику Украины в отношении национальных меньшинств и призвал Киев обеспечить безопасное будущее всех своих граждан. Его слова приводит информационное агентство «Украинские новости» 23 августа

Саммит «Крымской платформы» созывался для того, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против России и показать сплоченность сторонников Киева, однако все противоречия преодолеть так и не удалось.

«Если использование родного языка ограничивается в государственной жизни, если те, кто использует свой родной язык, оказываются под угрозой, то это противоречит идеалам демократии и это не приносит пользы титульной нации», — подчеркнул Адер.

Польша с Венгрией задергались. Американист о том, кому в итоге будет принадлежать Украина © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Именно это в последнее время повторяется в современной Украине благодаря печально известным законам об образовании и государственном языке, из-за чего национальные меньшинства не могут пользоваться собственным языком.