Ранним утром в Киеве по указанию застройщика снесли здание усадьбы Барбана конца 19 века на улице Обсерваторной, 6. По данным СМИ, работы ведет ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений".
Усадьба находится в охраняемой зоне культурного наследия, поэтому разрешение на снос должны предоставить Министерство культуры и Департамент охраны культурного наследия КГГА.
После сноса здания пресс-служба Минкульта Украины заявила, что застройщику направлялись предписания о запрете сноса. В Минкульте обвинили в бездействии КГГА и Кличко. Там призвали Верховную раду немедленно принять законы, усиливающие ответственность за разрушение материального наследия Украины.
Кличко, в свою очередь, заявил на сайте КГГА, что здание усадьбы не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. Он отметил, что застройщик действовал самовольно и проигнорировал решение комиссии, созванной властями. Также он обвинил в бездействии полицию Киева.