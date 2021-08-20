Глава Киевской городской госадминистрации (КГГА), мэр Киева Виталий Кличко и Министерство культуры Украины жалуются на действия друг друга из-за сноса застройщиком в Киеве охраняемой усадьбы 19 века. Об этом сообщает 20 августа kp.ua

Ранним утром в Киеве по указанию застройщика снесли здание усадьбы Барбана конца 19 века на улице Обсерваторной, 6. По данным СМИ, работы ведет ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений".

Кличко вызвали на СНБО, он отказался © kiev.klichko.org

После сноса здания пресс-служба Минкульта Украины заявила, что застройщику направлялись предписания о запрете сноса. В Минкульте обвинили в бездействии КГГА и Кличко. Там призвали Верховную раду немедленно принять законы, усиливающие ответственность за разрушение материального наследия Украины.

Кличко, в свою очередь, заявил на сайте КГГА, что здание усадьбы не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. Он отметил, что застройщик действовал самовольно и проигнорировал решение комиссии, созванной властями. Также он обвинил в бездействии полицию Киева.