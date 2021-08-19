Украинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе

Родился в 1968 году в Черновцах. В конце 80-х — начале 90-х был активным участником студенческого движения, избирался заместителем председателя Союза украинского студенчества.

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Был главным редактором газеты «Черновцы и черновчане», позже сотрудничал с рядом киевских СМИ. Работал в Киеве как политтехнолог и политический аналитик.

С середины 90-х годов пишет на темы региональной политики на Украине, федерализации страны, автономизации Западной Украины. С августа 2014 года возглавляет НПО «Институт Западно-Украинских исследований».

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Постоянный автор портала Украина.ру, публикует колонки в изданиях «Взгляд» и «Политнавигатор». С мая 2021 года является корреспондентом портала «Балканист» в Баня-Луке — единственном постоянном представителе российских СМИ в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).