Родился в 1968 году в Черновцах. В конце 80-х — начале 90-х был активным участником студенческого движения, избирался заместителем председателя Союза украинского студенчества.
С отличием окончил Черновицкий государственный университет (прикладная математика) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (магистр публичной администрации).
Был главным редактором газеты «Черновцы и черновчане», позже сотрудничал с рядом киевских СМИ. Работал в Киеве как политтехнолог и политический аналитик.
С середины 90-х годов пишет на темы региональной политики на Украине, федерализации страны, автономизации Западной Украины. С августа 2014 года возглавляет НПО «Институт Западно-Украинских исследований».
В 2017 году стал мишенью Службы безопасности Украины как «сепаратист» и после ряда обысков и допросов вынужден был покинуть Украину.
Постоянный автор портала Украина.ру, публикует колонки в изданиях «Взгляд» и «Политнавигатор». С мая 2021 года является корреспондентом портала «Балканист» в Баня-Луке — единственном постоянном представителе российских СМИ в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).