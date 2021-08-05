Одобренный правительством Украины законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» в Донбассе и Крыму является дискриминационным и нарушает практически все пункты минских договоренностей

Об этом, как пишет «Интерфакс», 5 августа заявил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Трёхсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

«Законопроект нарушает практически все без исключения пункты "Комплекса мер" по выполнению Минских соглашений и не предполагает согласования со второй стороной конфликта никаких норм будущего жизнеустройства территорий», — цитирует агентство Мирошника.

По его словам, после принятия Верховной Радой этого закона любые переговоры с Киевом о реализации Минских соглашений станут бессмысленными.

Украинское правительство сделало шаг к полному отказу Киева от выполнения Минских соглашений, полагает Мирошник.

«Этот дискриминационный законопроект демонстрирует истинные намерения киевской власти по отношению к населению Донбасса и предполагает де-факто отказ от выполнения обязательств по Минским соглашениям и вообще участия в переговорах», — отметил Мирошник.

Ни мира, ни войны. Хочет ли Зеленский на самом деле вернуть Донбасс © пресс-служба президента Украины

Также законопроект о переходном периоде предполагает отмену закона об амнистии участников конфликта в Донбассе, введение уголовного преследования руководства ЛНР и ДНР и сотрудников местных и республиканских органов власти, силовых структур и военнослужащих Народной милиции ЛНР, добавил представитель ЛНР.