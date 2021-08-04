У здания офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» собрались протестующие, требующие запрета политсилы. Об этом 4 августа сообщил Telegram-канал Klymenko Time

«В общем, по неизвестной массовке ларчик просто открывался — под офисом "ОПЗЖ" проходит акция с требованием запрета политсилы. С особым акцентом на [депутате ОПЗЖ, бизнесмене Вадиме] Столаре, кстати. Что всегда указывает на определенный бизнес-шлейф», — говорится в сообщении.

Как сообщает ASPI News, акцию у офиса партии проводят члены организации «Спортсмены за будущее Украины» и представители других националистических сил.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua Виталия Шишова напрямую причастны пророссийские организации и партии, действующие на территории страны. В частности, они подозревают в этом ОПЗЖ, главу политсовета партии Виктора Медведчука и нардепа Вадима Столара — куратора партии в Киеве.

Активисты пообещали, что, если власти их не услышат, они переместятся под стены СНБО и Офиса генпрокурора. Протестовать они пообещали до полного расследования убийства Шишова, а также запрета ОПЗЖ и заключения под стражу всех ее членов.

Ранее главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.