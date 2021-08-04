Все заявления Киева о невозможности прибыть в Минск для проведения очных переговоров в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) - не более чем манипуляции, заявил представитель Луганской народной республики в ТКГ Родион Мирошник на своем Telegram-канале 4 августа

Он отметил, что пока Украина сохраняет дипломатические отношения с Белоруссией и там находятся украинские дипломаты, все заявления о невозможности прибыть в Минск для проведения очных переговоров в Контактной группе — не более чем манипуляции.

«А вопрос признания или не признания Киевом Лукашенко как легитимного Президента, к функционированию Минской переговорной площадки, где сама Белоруссия участия не принимает, не имеет ни малейшего отношения», — подчеркнул Мирошник.

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«Следовательно, все стороны Минских переговоров вполне могут оговорить и соблюсти необходимые нормы и ограничения при организации и проведении очной встречи в Минске. Отказ Киева от участия в очной встрече в Минске может иметь только политическую подоплеку и трактоваться не иначе как стремление к затягиванию переговоров и отказ от любой конструктивной договоренности», — уверен представитель ЛНР в ТКГ.

На последнем заседании Контактной группы представитель РФ Борис Грызлов предложил следующее заседание 26 августа провести в очном формате в Минске.

Это предложение поддержали РФ, ОБСЕ, ЛНР и ДНР. Украинская делегация промолчала в ходе заседания и до сих пор не сделала официальных заявлений по этому поводу.