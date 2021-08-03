Визит председателя Верховной Рады (ВР) Дмитрия Разумкова в зону боевых действий в Донбассе был отменен по приказу нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщает «Интерфакс-Украина» 3 августа со ссылкой на сайт ВР

Как уточняется, Залужный ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны соприкосновения сторон, из-за чего сегодняшняя встреча Разумкова с военными и местными жителями была отменена.

«Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил», — отмечает агентство.

Захарова высмеяла ВСУ из-за угроз Кулебы © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В частности, Разумков готов выступить конкурентом Зеленского на следующих выборах главы государства, чем сильно недоволен Зеленский, отмечал ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Залужный занял пост главкома ВСУ в конце июля по указу Зеленского, сменив на этом посту Руслана Хомчака, перешедшего на работу в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).