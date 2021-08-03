Как уточняется, Залужный ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны соприкосновения сторон, из-за чего сегодняшняя встреча Разумкова с военными и местными жителями была отменена.
«Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил», — отмечает агентство.
Разумков неоднократно давал понять, что, хотя и входит в команду президента Владимира Зеленского, строит собственную политическую карьеру.
В частности, Разумков готов выступить конкурентом Зеленского на следующих выборах главы государства, чем сильно недоволен Зеленский, отмечал ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.
Залужный занял пост главкома ВСУ в конце июля по указу Зеленского, сменив на этом посту Руслана Хомчака, перешедшего на работу в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).