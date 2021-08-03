Разрыв связей между Москвой и Киевом продолжится, несмотря на позицию президента России Владимира Путина. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 августа рассказал в своей статье для Foreign Affairs

Кулеба пригрозил России «камнями с неба» © Facebook, Dmytro Kuleba

«США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков», — отметил он.

Дипломат также призвал Европейский союз (ЕС) и Соединенные Штаты изменить свою политику таким образом, чтобы она «соответствовала новым реалиям».

«В случае Украины речь идет прежде всего об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам наконец определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС», — подчеркнул он.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности республики. В частности, в ней закрепляется «европейский курс» Украины, а также ее намерение противодействовать «агрессивной политике» России.