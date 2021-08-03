Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе считает невозможными очные переговоры в Минске. Об этом 2 августа сообщил спикер украинской делегации, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает «Интерфакс-Украина»

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Он подчеркнул, что вопрос переговоров в Минске также обсудят на уровне глав делегации и министерства иностранных дел Украины, а окончательное решение примут до начала следующего заседания ТКГ, которое должно состояться 26 августа.

Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры по Донбассу в очном формате. Он отметил, что подобное предложение «получило поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ».

В апреле представители украинской делегации отказалась ехать на переговоры в Минск после завершения карантина, упрекнув Белоруссию во «враждебной риторике» в отношении Украины.