По его словам, украинская сторона не видит возможности для проведения очной встречи из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений.
Он подчеркнул, что вопрос переговоров в Минске также обсудят на уровне глав делегации и министерства иностранных дел Украины, а окончательное решение примут до начала следующего заседания ТКГ, которое должно состояться 26 августа.
Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры по Донбассу в очном формате. Он отметил, что подобное предложение «получило поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ».
В апреле представители украинской делегации отказалась ехать на переговоры в Минск после завершения карантина, упрекнув Белоруссию во «враждебной риторике» в отношении Украины.