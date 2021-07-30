По словам адвоката, ему удалось связаться с детективом НАБУ, который подтвердил, что Чауса везут в столицу.
При этом НАБУ в своем Telegram-канале выступили с заявлением, что задержавшие Чауса правоохранители не выходили на связь с детективами Нацбюро. Они просят отдать им Чауса, но про СБУ в сообщении не упоминается.
Украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишенева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские разведчики. В Минобороны причастность к инциденту отрицают.
На родине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.