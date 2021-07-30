Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) везут в Киев найденного в Винницкой области украинского судью Николая Чауса. Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в эфире телеканала «Прямой» 30 июля

По словам адвоката, ему удалось связаться с детективом НАБУ, который подтвердил, что Чауса везут в столицу.

Тот самый Чаус? Похищенного судью используют против Порошенко © ТСН

Украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишенева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские разведчики. В Минобороны причастность к инциденту отрицают.

На родине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.