Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы шантажировать мир, если бы сохранила ядерный потенциал. Об этом 28 июля он заявил в интервью телеканалу «Украина 24»

В частности, фатальной ошибкой он назвал решение первого президента Украины Леонида Кравчука «избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего Будапештского меморандума». Остальными ошибками других президентов можно, по его словам, просто пренебречь.

«Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали по-другому. Договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совершенно по-другому… Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», — заявил Арахамия.

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Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Своим согласием страны подтвердили обязательство воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость Украины. Они также обязались никогда не применять любое оружие против Украины.