На Украине закончилась эпоха бедности, началась эпоха голода и нищеты. Об этом в своем Telegram-канале на днях написал депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Почти 10 миллионов украинцев недоедают из-за бедности — ЮНИСЕФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ, 1,1 млн человек испытывают в Украине голод!!! Мы самая недоедающая страна в Европе. Слава Украине!» — написал Кива.

В ЮНИСЕФ отмечают, что нехватку еды на Украине испытывают 9,8 млн человек. Среди них острую нехватку пищи, по данным организации, испытывают 1,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем во время прошлой оценки фонда.