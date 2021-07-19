По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), на Украине недоедают почти 10 миллионов человек — это худший показатель в Европе.
«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ, 1,1 млн человек испытывают в Украине голод!!! Мы самая недоедающая страна в Европе. Слава Украине!» — написал Кива.
В ЮНИСЕФ отмечают, что нехватку еды на Украине испытывают 9,8 млн человек. Среди них острую нехватку пищи, по данным организации, испытывают 1,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем во время прошлой оценки фонда.