Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Госгеокадастра в Киевской области, которые незаконно передали более 323 гектаров земли подконтрольным фирмам. Об этом 16 июля сообщили на сайте ведомства

Опрос в Киеве: украинцы рассказали, как относятся к рынку земли © Скриншот из видео Украина.ру

«Установлено, что чиновник наладил противоправный механизм передачи коммерческим компаниям земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в материале.

Сделка нанесла государству ущерб в размере 1,2 млрд грн (около 3 млрд руб.). Бывшему руководителю областного управления Госгеокадастра сообщили о подозрении в совершении преступления.

Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С 1 июля на Украине отменился мораторий на продажу земли. На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) — не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года. С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. гектаров.