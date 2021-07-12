Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что многое зависит от возможных санкций, которые могут быть введены в отношении Минска. Он сказал об этом в интервью RT 12 июля

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