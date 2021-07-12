«Надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», — заявил министр.
Ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил Белоруссии открыть авиасообщение с регионом, после того как страны ЕС решили запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.