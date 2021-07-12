Собравшиеся в центре Тбилиси журналисты, оппозиционеры и их сторонники 11 июля пообещали продолжить акции протеста, если премьер-министр Ираклий Гарибашвили не уйдет в отставку. Акция транслировалась в прямом эфире местных телеканалов

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Манифестанты собрались в центре города после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, которого избили на акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля.

В протестах также участвовали журналисты, которые утверждают, что именно заявление Гарибашвили о нецелесообразности проведения «Марша достоинства» с участием представителей ЛГБТ-сообщества спровоцировало агрессию.

Причины смерти Лашкаравы пока не известны, назначены экспертизы. Оператор получил травмы во время протестов 5 июля, несколько дней он провел в больнице с повреждением глаза, затем его выписали. В МВД сообщили об аресте четырех человек, причастных к избиению.

В Тбилиси 1 июля началась «Неделя достоинства», в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый марш должен был пройти 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они бросали в корреспондентов и операторов оппозиционных телекомпаний палки и бутылки. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили об отмене шествия.