«Если до 12.00 (11.00 мск. — ред.) правительство, премьер и глава Службы госбезопасности не уйдут в отставку, протесты продолжатся. Следующий митинг состоится в понедельник в 18.00», — заявил один из выступающих на акции.
Манифестанты собрались в центре города после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, которого избили на акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля.
В протестах также участвовали журналисты, которые утверждают, что именно заявление Гарибашвили о нецелесообразности проведения «Марша достоинства» с участием представителей ЛГБТ-сообщества спровоцировало агрессию.
Причины смерти Лашкаравы пока не известны, назначены экспертизы. Оператор получил травмы во время протестов 5 июля, несколько дней он провел в больнице с повреждением глаза, затем его выписали. В МВД сообщили об аресте четырех человек, причастных к избиению.
В Тбилиси 1 июля началась «Неделя достоинства», в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый марш должен был пройти 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они бросали в корреспондентов и операторов оппозиционных телекомпаний палки и бутылки. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили об отмене шествия.