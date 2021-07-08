По его мнению, в список разрешенных вакцин для французов должны входить только те препараты, в эффективности которых есть уверенность.
В настоящее время во Франции признано четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson.
«В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам"», — заявил Бонн.
Накануне британский научный журнал Nature опубликовал статью с информацией о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.