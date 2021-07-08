Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала о новых семейных традициях и поделилась секретом долгой и счастливой совместной жизни с супругом. Соответствующий пост она выложила в своем Instagram 7 июля

Рядом всегда смерть: Тодоренко рассказала о своем заболевании © Регина Тодоренко/Инстаграм Владом Топаловым.

«Вы знали, что пары становятся крепкими, когда между ними возникает не только любовь, страсть, привязанность, а когда появляются и укрепляются традиции. Именно традиции объединяют и помогают нам врастать друг в друга, чтобы жить долго и счастливо вместе. Вот наш коротенький список того, что потихоньку становится семейной традицией: 1. раз в месяц завтракать в гостинице; 2. собирать наборы LEGO; 3. играть в нарды; 4. хотя бы один раз в год летать на концерт любимого исполнителя за границу; 5. вместе готовить лазанью», — написала ведущая.

Экс-ведущая «Орла и решки» замужем за российским исполнителем Топаловым, который является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».