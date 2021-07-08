Экс-министр финансов и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал документы на конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом вечером 7 июля он написал в своем Facebook

«Я подаю документы на директора БЭБ», — заявил он в Facebook.

Чем на Украине будет заниматься Бюро экономической безопасности © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Сергей Солодченко.

Ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной стойкости и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о Бюро и призвали президента Владимира Зеленского его ветировать.

В марте Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Рада приняла зимой. Согласно плану приоритетных действий правительства, Бюро должно заработать в сентябре текущего года.