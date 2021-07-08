«Я подаю документы на директора БЭБ», — заявил он в Facebook.
Кроме Данилюка, о подаче своей кандидатуры заявил бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко.
Ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной стойкости и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о Бюро и призвали президента Владимира Зеленского его ветировать.
В марте Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Рада приняла зимой. Согласно плану приоритетных действий правительства, Бюро должно заработать в сентябре текущего года.