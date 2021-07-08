«В июне транзит газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,72 млрд куб. м, что почти равно показателям мая. Среднесуточный транзит составлял 124 млн куб. м», — говорится в сообщении.
Там также отмечают, что российская компания «Газпром» использует все ранее забронированные мощности и не проявила заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.
Кроме того, по словам «Оператора ГТС Украины», 5 июля 2021 года на годовых аукционах платформ бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform не были забронированы дополнительные мощности на газовый год 2021-2022.
«"Оператор ГТС Украины" является надежным партнером стран Европы, готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе. Если "Газпром" не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить другим российским и среднеазиатским добытчикам газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС», — заявил генеральный директор компании Сергей Макогон.
Он добавил, что ЕС следует дать оценку действиям «Газпрома» и остановить его злоупотребления доминирующим рыночным положением с целью добиться одобрения запуска «Северного потока-2».
Ранее посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что украинская ГТС не просуществует и полутора десятков лет.