Украина в январе-июне 2021 года сократила транзит природного газа на 12,97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 8 июля сообщили «Украинские новости» со ссылкой на информацию государственного предприятия «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины»

«В июне транзит газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,72 млрд куб. м, что почти равно показателям мая. Среднесуточный транзит составлял 124 млн куб. м», — говорится в сообщении.

Там также отмечают, что российская компания «Газпром» использует все ранее забронированные мощности и не проявила заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.

Глава «Оператора ГТС Украины» отмывает бюджетные средства через подставные фирмы - СМИ © пресс-служба Оператора ГТС

«"Оператор ГТС Украины" является надежным партнером стран Европы, готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе. Если "Газпром" не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить другим российским и среднеазиатским добытчикам газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС», — заявил генеральный директор компании Сергей Макогон.

Он добавил, что ЕС следует дать оценку действиям «Газпрома» и остановить его злоупотребления доминирующим рыночным положением с целью добиться одобрения запуска «Северного потока-2».

Ранее посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что украинская ГТС не просуществует и полутора десятков лет.