Директор конкурса «Мисс Украина» Вероника Щипцова опровергла информацию СМИ о наличии проблем с поиском достойных участниц конкурса. Она заявила об этом в комментарии «КП в Украине» 7 июля

На конкурсе «Мисс Украина» катастрофа — не могут найти приличных девушек без наколотых губ и татуировок © кадр из видео телеканала "1+1"

Щипцова объяснила, что дело не в появлении новых правил, которые требуют натуральной красоты, а в том, что пластические операции и фотошоп стали популярнее.

«Это не новые правила — такими требования конкурса были всегда. Просто мы стали чаще наблюдать на кастингах некоторые вмешательства во внешность. Это современность, от которой не убежать. Возможно, для большего привлечения внимания журналисты решили сделать акцент на том, что мы якобы не можем найти достойных претенденток. Обычно мы в июне уже объявляли претенденток, а в этом году из-за региональных кастингов отбор затянулся», — сказала она.

Директора конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анну Филимонову возмутили прозвучавшие в телесюжете слова об эскортницах.

«"Претендентка не может быть в эскорте"? Вы понимаете, что такими высказываниями можно спровоцировать международный скандал? Говорить о таком — позор! Мне как человеку, который любит профессию, гордится нашими девушками, а также в течение последних 20 лет старается укреплять позитивный имидж и репутацию нашей страны на международной арене, было больно это читать. Очень задело! Получается, что у нас страна эскортниц и пластической хирургии? Двадцать пять красивых девушек по всей стране не можем найти! Ну и как после всего этого будут смотреть на нашу работу?» — заявила она.

О проблеме предоставления участницами конкурса эскорт-услуг ранее говорила сама Щипцова. По ее словам, это наносит самый большой ущерб репутации «Мисс Украина».