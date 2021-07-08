Уроженец Украины, мировой рекордсмен по перетягиванию крупного транспорта Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, считает, что украинский боксер Александр Усик прав в том, что украинцы и русские имеют общие славянские корни. Он сказал об этом в интервью Vesti.ua 7 июля

Усик объяснил требование называть его русским именем © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк заявил Агаджанян.

Он уточнил, что лидеры общественного мнения должны направлять молодежь и население к объединению, что и делает Усик.

Агаджанян отметил, что после 17 лет жизни в России Украина не стала для него чужим государством, а свои достижения он посвящает родине. Так, последний рекорд с перетягиванием вертолета 24 мая он посвятил Дню славянской культуры и письменности.

Мировой рекордсмен по перетягиванию крупного транспорта — уроженец Киева. В Люберцы Московской области спортсмен переехал лишь в 2004 году в возрасте 27 лет.