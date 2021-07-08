«Лидеры общественного мнения по возможности должны быть аполитичными. Но, если ситуация, о которой мы говорим сейчас, трудного взаимопонимания между двумя государствами, я думаю, что Усик абсолютно прав [когда говорит, что украинцы и русские — два славянских народа]. А прав ли [президент Украины Владимир] Зеленский, что он не поздравляет [Усика с победами]… Я воздержусь от прямого ответа», — заявил Агаджанян.
Он уточнил, что лидеры общественного мнения должны направлять молодежь и население к объединению, что и делает Усик.
Агаджанян отметил, что после 17 лет жизни в России Украина не стала для него чужим государством, а свои достижения он посвящает родине. Так, последний рекорд с перетягиванием вертолета 24 мая он посвятил Дню славянской культуры и письменности.
Мировой рекордсмен по перетягиванию крупного транспорта — уроженец Киева. В Люберцы Московской области спортсмен переехал лишь в 2004 году в возрасте 27 лет.