«Представитель прокуратуры Уна Реке сообщила, что это решение было принято еще 28 июня. Более подробных комментариев от прокуратуры нет», — говорится в сообщении.
В Белоруссии Цепкало хотят привлечь к уголовной ответственности по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его не допустили к участию в выборах президента Белоруссии, после чего предприниматель уехал из страны.
Его супруга Вероника участвовала в предвыборной кампании экс-кандидата Светланы Тихановской вместе с координатором штаба не допущенного к выборам и арестованного Виктора Бабарико Марией Колесниковой. После президентских выборов Вероника Цепкало также покинула Белоруссию.
В конце прошлого года супруги Цепкало переехали в Латвию, где создали фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Белоруссии, получившим в Латвии политическое убежище. Весной 2021 года Цепкало объявил о намерении собрать 11 миллионов евро в качестве вознаграждения за арест Лукашенко.