Латвия отказала Белоруссии в экстрадиции экс-кандидата на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало. Об этом 7 июля сообщило Русское вещание LTV7

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги © tsepkalo.by

В Белоруссии Цепкало хотят привлечь к уголовной ответственности по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его не допустили к участию в выборах президента Белоруссии, после чего предприниматель уехал из страны.

Его супруга Вероника участвовала в предвыборной кампании экс-кандидата Светланы Тихановской вместе с координатором штаба не допущенного к выборам и арестованного Виктора Бабарико Марией Колесниковой. После президентских выборов Вероника Цепкало также покинула Белоруссию.

В конце прошлого года супруги Цепкало переехали в Латвию, где создали фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Белоруссии, получившим в Латвии политическое убежище. Весной 2021 года Цепкало объявил о намерении собрать 11 миллионов евро в качестве вознаграждения за арест Лукашенко.