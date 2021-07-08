Отмечается, что перед началом заседания Медведчук заявил, что его защита будет требовать полной отмены меры пресечения.
Накануне Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу депутатов Верховной Рады Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в государственной измене. Адвокат Медведчука Камиль Кирпичев накануне заявил изданию, что суд продлил срок следствия за 10 минут без него и его защитников.
В мае СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.