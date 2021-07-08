Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Печерский районный суд Киева, где потребует полной отмены меры пресечения. Об этом 8 июля он сообщил возле суда, передает «Политика Страны» в Telegram

Репрессии на Украине: лидера силового крыла партии Медведчука заключили под стражу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу депутатов Верховной Рады Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в государственной измене. Адвокат Медведчука Камиль Кирпичев накануне заявил изданию, что суд продлил срок следствия за 10 минут без него и его защитников.

В мае СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.