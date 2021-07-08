Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 июля рассказал о самом коренном народе на Украине, передают «Известия»

Коренных народов мало: глава МИД Украины пообещал скорое принятие закона о нацменьшинствах © Facebook, Dmytro Kuleba

Есть люди, которые, проживая в одном городе, могли быть гражданами пяти различных стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии, подчеркнул министр.

Глава ведомства рассказал, что в то же время венгров не включили в список коренных народов, хотя это могло бы быть решением проблемы с положением меньшинства в стране.

Несмотря на постоянные переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, прорыва достичь так и не удалось, резюмировал он.

В начале июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.