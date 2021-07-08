Результаты социологического исследования R&B Group свидетельствуют о том, что 61% респондентов идентифицируют себя как граждан Украины, 20% - жителей города, 6% - региона, 4% - граждан бывшего СССР, по 3% - европейцев и граждан мира. Об этом на днях сообщается на сайте агентства

Украинцы назвали главного конкурента партии Зеленского - опрос © Facebook, Слуга Народу / Facebook, Слуга Народу / Перейти в фотобанк процент тех, кто считает себя прежде всего украинцами, гражданами Украины — 73% и 72%. У «Батькивщины» и «Слуги народа» этот показатель одинаковый — 65%. У «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) существенно ниже — 39%.

Избиратель ОПЗЖ самый разноплановый: 39% идентифицируют себя как граждан Украины, 26% — жителей родного города, 10% — региона, 16% — СССР. Идентификация «граждане бывшего СССР» тут самая высокая — у других политических сил она на уровне 1-3%.

Если говорить о тех, кто в первую очередь считает себя жителем родного города, то за ОПЗЖ вплотную идет «Батькивщина» — 21%. У «Слуги народа» и «Силы и чести» — по 16%, у «Евросолидарности» наименьший процент — 13%.

Характеристика «житель города» сильнее, чем «житель региона»: среди избирателей ОПЗЖ это 26% против 10%, у «Батькивщины» — 21% против 7%, у «Слуги народа» — 16% против 8%, у «Силы и чести» — 16% против 7%, у «Евросолидарности» — 13% против 3%.

При этом избиратели «Слуги народа» и ОПЗЖ больше других считают себя гражданами мира — по 4%, у «Евросолидарности» — 3%. Практически одинаковый у всех политических сил процент тех, кто видит себя в первую очередь европейцем, — 2%, и лишь у «Евросолидарности» он 3%.