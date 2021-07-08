Новые варианты коронавируса пока побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19. Об этом 7 июля заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус

Журнал Nature заявил о безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, как будто пандемия уже закончилась», — подчеркнул директор организации.

Гебрейесус заявил, что у него «вызывает отвращение» тот факт, что миллионы медицинских работников по всему миру еще не вакцинированы.

«С моральной, эпидемиологической или экономической точки зрения настало время, чтобы мир объединился, чтобы коллективно бороться с этой пандемией», — добавил он.

Накануне Гебрейесус подчеркивал, что, несмотря на достигнутый в борьбе с коронавирусом прогресс, пандемия находится на очень опасной стадии. Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.