По его словам, резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин и постоянно мутирующим вирусом.
«Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, как будто пандемия уже закончилась», — подчеркнул директор организации.
Гебрейесус заявил, что у него «вызывает отвращение» тот факт, что миллионы медицинских работников по всему миру еще не вакцинированы.
«С моральной, эпидемиологической или экономической точки зрения настало время, чтобы мир объединился, чтобы коллективно бороться с этой пандемией», — добавил он.
Накануне Гебрейесус подчеркивал, что, несмотря на достигнутый в борьбе с коронавирусом прогресс, пандемия находится на очень опасной стадии. Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.