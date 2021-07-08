Дания предоставит Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его датский коллега Йеппе Кофод договорились во время встречи в Вильнюсе на полях конференции по вопросам реформ на Украине 7 июля

Борьба с COVID-19: Дания полностью отказалась от вакцины AstraZeneca, а Путин опередил Меркель в «прививочном состязании» Дмитрий Кулеба выразил благодарность за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тысяч доз вакцины против COVID-19», — говорится в сообщении украинского МИД.

Ведомство не уточнило, какой конкретно препарат предоставит Дания.

Кроме того, Кулеба предложил Кофоду заключить договоренность между странами о взаимном признании свидетельств о вакцинации и соответствующих сертификатов для упрощения поездок граждан.

Вакцинация от коронавируса в Дании началась в декабре 2020 года. В стране для использования одобрены только три вакцины — Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer.