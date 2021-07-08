«Дмитрий Кулеба выразил благодарность за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тысяч доз вакцины против COVID-19», — говорится в сообщении украинского МИД.
Ведомство не уточнило, какой конкретно препарат предоставит Дания.
Кроме того, Кулеба предложил Кофоду заключить договоренность между странами о взаимном признании свидетельств о вакцинации и соответствующих сертификатов для упрощения поездок граждан.
Вакцинация от коронавируса в Дании началась в декабре 2020 года. В стране для использования одобрены только три вакцины — Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer.