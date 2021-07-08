Картофель - один из самых популярных продуктов на столе украинцев, но иногда его дома нет или появляется необходимость сесть на диету. Диетологи назвали три продукта, которыми можно заменить картошку в таких случаях, пишет Comments.ua 7 июля

Почем персики? Украинский эксперт спрогнозировала цены на сезонные фрукты и ягоды © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Морковь

Еще один вкусный, полезный и доступный овощ, которым можно в блюде заменить картофель. Морковь богата бета-каротином, витаминами, антиоксидантами, которые поддерживают организм в тонусе и защищают от развития многих заболеваний. Морковь можно использовать для салата, супа или просто в качестве здорового перекуса.

Батат

Его еще называют сладким картофелем, но в составе батата не так много крахмала, поэтому он усваивается организмом намного легче. В этом овоще содержится много витаминов и микроэлементов, которые улучшают пищеварение и помогают вывести из организма токсины. Готовый батат имеет очень мягкую текстуру: практически пюре, для которого не нужно использовать блендер.

Вкуснее всего батат получается в духовке, но можно сделать и пюре или протушить овощ на сковородке небольшими кубиками.

Тыква

Это также универсальный овощ, из которого можно приготовить и салат, и суп, и гарнир, и даже десерт. Тыква имеет легкий мочегонный эффект и, соответственно, уменьшает отечность и улучшает работу почек. В ней целый кладезь полезных веществ: витамины A, C, E, PP, калий, магний, железо, кальций и много других микроэлементов.

Ранее сообщалось, что холодная весна на Украине сказалась на ценах. Только недавно начала снижаться стоимость свежих помидоров, огурцов и зелени, а ценники на молодой картофель и клубнику по-прежнему поражают воображение. Как отмечают эксперты, этот сезон будет особенный — и для аграриев, и для покупателей.