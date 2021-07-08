«Мы расширяем наши связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке, в том числе с ближайшими союзниками и единомышленниками по Организации Договора о коллективной безопасности, Содружеству Независимых Государств, Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС», — заверил министр.
По его словам, в совокупности речь идет о странах, которые представляют более 80% населения Земли, поэтому ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить на Западе, говорить не приходится.
Лавров подчеркнул, что ряды друзей России постоянно пополняются, хотя «США и их союзники активно пытаются этому помешать».