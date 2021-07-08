Ряды друзей России постоянно пополняются, ни о какой изоляции РФ, о которой твердят на Западе, речи не идет. Об этом 8 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов», передает iz.ru

Лавров рассказал, кто похоронил инициативу саммита Россия — ЕС © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

По его словам, в совокупности речь идет о странах, которые представляют более 80% населения Земли, поэтому ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить на Западе, говорить не приходится.

Лавров подчеркнул, что ряды друзей России постоянно пополняются, хотя «США и их союзники активно пытаются этому помешать».