Представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай 7 июля на пресс-конференции в Вильнюсе ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о перспективах вступления в альянс, передает РИА Новости

О критериях членства в НАТО и ЕС © Facebook, @MinistryofDefence.UA

Аппатурай подчеркнул, что нет каких-либо четких критериев, выполнив которые можно стать членом НАТО. Это политическое решение, а не технические критерии, отметил он.

Представитель генсека НАТО также добавил, что не только Украина должна хотеть вступить в организацию, но и военный блок должен быть готов принять ее.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. Он также отметил, что Украина уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в альянс.