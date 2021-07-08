По его словам, реформы не могут гарантировать Киеву вступление в альянс.
Аппатурай подчеркнул, что нет каких-либо четких критериев, выполнив которые можно стать членом НАТО. Это политическое решение, а не технические критерии, отметил он.
Представитель генсека НАТО также добавил, что не только Украина должна хотеть вступить в организацию, но и военный блок должен быть готов принять ее.
Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. Он также отметил, что Украина уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в альянс.