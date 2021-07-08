Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) вышла на второе место по популярности среди украинских избирателей и стала главным конкурентом правящей «Слуги народа» на грядущих парламентских выборах. Это подтвердили 7 июля результаты соцопроса, проведенного Украинским институтом будущего

Большинство украинцев не доверяют Зеленскому — опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк исследования, к концу июня 2021 года количество граждан, поддерживающих партию президента Украины Владимира Зеленского, стабилизировалось на уровне в 23% среди избирателей, которые определились со своим выбором, и уже не росло.

Рейтинг ОПЗЖ, в свою очередь, закрепился на отметке в 18%.

Партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» пользуются доверием у 14% украинцев.

В это же время в восточных регионах страны ОПЗЖ является лидером электоральных симпатий — 30% против 15 у «Слуги народа». Партия власти потеряла лидерство и в центральных областях — ее рейтинг уступает «Евросолидарности» как минимум два процента.

Всего в опросе приняли участие почти 2,5 тысячи украинцев старше 18 лет.