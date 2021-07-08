По данным исследования, к концу июня 2021 года количество граждан, поддерживающих партию президента Украины Владимира Зеленского, стабилизировалось на уровне в 23% среди избирателей, которые определились со своим выбором, и уже не росло.
Рейтинг ОПЗЖ, в свою очередь, закрепился на отметке в 18%.
Партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» пользуются доверием у 14% украинцев.
В это же время в восточных регионах страны ОПЗЖ является лидером электоральных симпатий — 30% против 15 у «Слуги народа». Партия власти потеряла лидерство и в центральных областях — ее рейтинг уступает «Евросолидарности» как минимум два процента.
Всего в опросе приняли участие почти 2,5 тысячи украинцев старше 18 лет.