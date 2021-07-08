«Нам та риторика, которую в 2014 году не принимали — как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым, — при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом», — пояснила Савченко.
Она добавила, что надежды на уничтожение России извне относятся к «разряду космоса», но даже такой исход не принесет Украине независимости в полной мере.
«Разве что нам поставят гауляйтера, который будет нами управлять», — добавила экс-депутат.
В 2014 году Савченко сражалась в Донбассе в составе Вооруженных сил Украины. В том же году ее взяли в плен неподалеку от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. На Савченко был камуфляж без опознавательных знаков, с собой — карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев. В России в 2016 году ее обвинили в гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы. Позднее Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным.