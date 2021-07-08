Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил о высылке большей части белорусских дипломатов из страны в ответ на аналогичное решение Минска. Об этом 7 июля сообщил «Интерфакс»

Литва ответила на просьбу Тихановской переименовать Белоруссию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Есть возможности искать технические способы помощи тем людям, которым эта помощь действительно требуется», — отметил Ландсбергис.

Он пояснил, что вскоре в белорусском посольстве останется лишь консул и три административно-технических сотрудника аналогично мерам, принятым в адрес литовской дипмиссии.

«Определённые рабочие связи сохранялись до сих пор, но очевидно, что они будут сильно ограничены», — добавил министр.

Белоруссия сократит до минимума число литовских дипломатов в ответ на решение Вильнюса присвоить дипломатический статус офису бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.