По словам дипломата, республика изначально не хотела идти на такие меры, но решение Минска поставило под угрозу белорусов, обращавшихся к представителям Вильнюса за консульской помощью.
«Есть возможности искать технические способы помощи тем людям, которым эта помощь действительно требуется», — отметил Ландсбергис.
Он пояснил, что вскоре в белорусском посольстве останется лишь консул и три административно-технических сотрудника аналогично мерам, принятым в адрес литовской дипмиссии.
«Определённые рабочие связи сохранялись до сих пор, но очевидно, что они будут сильно ограничены», — добавил министр.
Белоруссия сократит до минимума число литовских дипломатов в ответ на решение Вильнюса присвоить дипломатический статус офису бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.