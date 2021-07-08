Основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс предлагал Украине ряд значительных сделок в оборонной сфере. Об этом 7 июля сообщило изданиеTime

ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

Другая сделка касалась создания в стране фабрики по производству боеприпасов.

Также его интересовало объединение ключевых авиационных и аэрокосмических предприятий Украины в консорциум, «способный конкурировать с Boeing и Airbus».

Как минимум одно из предложений Принса Украине соответствовало геополитическим интересам США.

Еще в 2019 году стало известно, что Принс сражается с китайской фирмой за покупку украинского завода «Мотор Сич», производящего авиационные двигатели. Тогда в Вашингтоне озаботились быстрым ростом китайской армии и попросили Киев не заключать сделку с Пекином.

По информации издания, Принс воспринимался как лицо, близкое к тогдашнему президенту США Дональду Трампу. Его планы не осуществились лишь потому, что Трамп не был переизбран на второй срок. Нынешняя администрация Джо Байдена не так лояльна к бывшему спецназовцу и наемнику, резюмирует Time.