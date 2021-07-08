Бывший первый заместитель главы министерства иностранных дел Украины Александр Чалый 7 июля в эфире канала «Наш» рассказал о «добровольном» отказе Киева от Крыма

Как добраться в Крым из украинских городов © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Дипломат подчеркнул, что Москва и Вашингтон не были готовы признать какой-то определенный статус безопасности республики. При этом он отметил, что Киев сам виноват в провале Будапештского меморандума, так как отошел от коллективной договоренности о статусе Украины.

Он добавил, что по инициативе Киева также утратило силу Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины. В договоре содержалось положение о том, что стороны не должны принимать участие в оборонных или других союзах, которые направлены друг против друга, а Киев нарушил его, объяснил дипломат. В то же время данное соглашение было единственным, в котором закреплялась передача Севастополя Украине, добавил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования.