Россия не ставит своей целью присоединить всю Украину, а для восстановления ДНР/ЛНР контроля за Донецкой и Луганской областями будет достаточно имеющихся в их распоряжении сил и российских добровольцев. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Алексей Арестович заявил, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, даже если Россия «отреагирует и заведет свои войска». По его словам, в случае конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР.

Отправка армии в Донбасс для операции с ограниченными целями несет все издержки официальной войны, включая те, которые предъявят Москве западные страны, пояснил эксперт.

«Россия не собирается сейчас присоединять всю Украину. В таком случае, зачем задействовать вооруженные силы, которые помимо Украины в состоянии присоединить соседние Польшу и Чехию?», — рассуждает Ищенко

Политолог добавил, что теоретически народные республики могут выйти к границам своих областей, и тогда Москва признает их независимость, но вопрос их дальнейшего наступления пока тоже не имеет особого смысла и сложно осуществим.