Ранее агентство «Ассошиэйтед Пресс» опубликовало информацию о том, что Китай вынудил Украину отозвать свою подпись под заявлением, представленным в Совете ООН по правам человека, с критикой Китая в связи с положением уйгуров в этой стране. Согласно этой информации, Китай шантажировал Украину возможной отменой поставок вакцин против коронавируса. Пекин отрицает все обвинения в свой адрес.
Эксперт подчеркнул, что даже после вооруженного приграничного конфликта с Дели, Китай продолжал поставлять вакцину в Индию, потому что Пекин очень четко различает гуманитарную помощь и какие-то политические требования.
«То, это вдруг это всплыло на уровне СМИ разных стран, — это попытка пиариться и на китайской, и на украинской теме», — уверен Маслов.
Для Китая было бы более характерно уменьшить объемы экономической помощи или подвесить на некоторое время какие-то экономические проекты, но вакцина, по мнению Китая, это то, с чем нельзя играть, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.