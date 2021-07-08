Даже если Китаю что-то не нравится во внешней политике тех или иных стран, он старается не обострять ситуацию, особенно когда речь идет о таких тонких вопросах, как поставка вакцины от коронавируса. Об этом рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Алексей Маслов: Россия не будет конфликтовать с Китаем как минимум 10-15 лет © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт подчеркнул, что даже после вооруженного приграничного конфликта с Дели, Китай продолжал поставлять вакцину в Индию, потому что Пекин очень четко различает гуманитарную помощь и какие-то политические требования.

«То, это вдруг это всплыло на уровне СМИ разных стран, — это попытка пиариться и на китайской, и на украинской теме», — уверен Маслов.

Для Китая было бы более характерно уменьшить объемы экономической помощи или подвесить на некоторое время какие-то экономические проекты, но вакцина, по мнению Китая, это то, с чем нельзя играть, заключил собеседник издания.

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