Астрологи рассказали, какие знаки зодиака не отличаются верностью своим партнерам, передает 6 июля mk.ru

По мнению астрологов, склонны к интригам на стороне Скорпионы, Тельцы и Львы.

Астрологи назвали пятёрку самых подлых знаков зодиака © Hier und jetzt endet leider meine Reise/Pixabay

Идеал в представлении Тельцов — прочные стабильные отношения, однако и им нелегко устоять перед искушением. Люди этого знака — романтические натуры, они стремятся к приключениям и иногда скучают с привычным партнером. Тельцы стараются сохранять верность близкому человеку, но для них это трудная задача.

Львы не будут вступать в случайные связи с первым встречным, полагают астрологи, но готовы изменить партнеру с теми, кого хорошо знают. Они могут тайно начать встречаться с друзьями детства или другими знакомыми.