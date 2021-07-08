По мнению астрологов, склонны к интригам на стороне Скорпионы, Тельцы и Львы.
Скорпионам трудно бороться с желанием испытать новые ощущения. Иногда представители этого знака забывают о том, что могут ранить своего нынешнего избранника, и флиртуют с другими без угрызений совести. Они легко могут вступить в связь с друзьями или коллегами.
Идеал в представлении Тельцов — прочные стабильные отношения, однако и им нелегко устоять перед искушением. Люди этого знака — романтические натуры, они стремятся к приключениям и иногда скучают с привычным партнером. Тельцы стараются сохранять верность близкому человеку, но для них это трудная задача.
Львы не будут вступать в случайные связи с первым встречным, полагают астрологи, но готовы изменить партнеру с теми, кого хорошо знают. Они могут тайно начать встречаться с друзьями детства или другими знакомыми.