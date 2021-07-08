Жители Херсона несколько изменили свой взгляд на Евромайдан 2013-2014 годов, поскольку никакого улучшения их жизни не произошло, а перекрытие крымского канала нанесло серьезный удар по сельскому хозяйству. Об этом рассказал уроженец Херсона, экс-министр связи ДНР Виктор Яценко в интервью изданию Украина.ру

Крым. Отечество. Навсегда № 53: УкрСМИ: Украина потеряет Мариуполь и Херсон © скриншот видео Украина.ру Дмитрий Стешин заявил о том, что в 2014 году еще до референдума в Крыму и до войны в Донбассе жители русскоговорящего Херсона воспринимали себя украинцами и уже считали Россию врагом.

Эксперт отметил, что в домайданные времена главным рынком сбыта для Херсона была Россия, когда десятки фур выстраивались в очередь, чтобы затовариться на местных базах и повести сельскохозяйственную продукцию в РФ.

«Фуры «Магнита», фуры российского ритейла приезжали в Херсон и везли продукцию в Россию. Сегодня они потеряли огромный рынок. Крупная продовольственная база «Чумак» сократила до 80% своего аграрного направления. Тем более, что область небольшая. Там населения менее 800 тысяч человек», — констатировал Яценко.

Политик отметил, что его херсонские родственники, друзья и коллеги сейчас смотрят на ситуацию в Донбассе и ждут, насколько успешно пройдет интеграция ДНР/ЛНР в состав России, и насколько успешно получится решить проблемы Крыма.

Собеседник издания добавил, что у среди граждан РФ можно провести референдум о том, готовы ли они включить в свой состав не только Донбасс, но и другие юго-восточные области Украины, потому что лучше получать санкции «за присоединение русского народа, а не за Навального».