Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, даже если Россия «отреагирует и заведет свои войска». По его словам, в случае конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР.
«Мы оценили это еще во время дебальцевской операции. Они достаточно хорошо формируют свои укрепрайоны, неплохая слаженность», — констатировал эксперт.
Единственной «прорехой» украинских войск остаются нацформирования, поскольку регулярная армия Украины не стремится их обучать и вывести на соответствующий уровень в плане оснащенности и боевых навыков, указал Яценко.
Собеседник издания добавил, что тактики, которые готовят оборону Донецка, учитывают планы реванша, иначе люди Донбасса не поймут, сколько можно терять собственных людей и оставлять это безнаказанным.