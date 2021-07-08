Контрнаступление ополченцев в случае полномасштабного наступления ВСУ не будет простой задачей, поскольку украинская сторона здорово научилась окапываться. Об этом рассказал экс-министр связи ДНР Виктор Яценко в интервью изданию Украина.ру

Сложный выбор: сытая жизнь в России или воспитание детей в Донбассе? - видео © Алексей Арестович заявил, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, даже если Россия «отреагирует и заведет свои войска». По его словам, в случае конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР.

«Мы оценили это еще во время дебальцевской операции. Они достаточно хорошо формируют свои укрепрайоны, неплохая слаженность», — констатировал эксперт.

Единственной «прорехой» украинских войск остаются нацформирования, поскольку регулярная армия Украины не стремится их обучать и вывести на соответствующий уровень в плане оснащенности и боевых навыков, указал Яценко.

Собеседник издания добавил, что тактики, которые готовят оборону Донецка, учитывают планы реванша, иначе люди Донбасса не поймут, сколько можно терять собственных людей и оставлять это безнаказанным.