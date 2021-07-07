Находящийся в Белоруссии под домашним арестом основатель экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич описал свой распорядок дня и рассказал о сокровенных желаниях. Его слова приводит РИА Новости 7 июля

Протасевич рассказал, что проживает в загородном доме. Задержанная вместе с ним в минском аэропорту россиянка Софья Сапега содержится вместе с ним.

«Да, мы живем вместе. Скажу даже больше — в одной комнате… Товарищ майор живет этажом ниже, если что!», — цитирует Протасевича агентство.

Арестант рассказал, что продуктами их снабжают в достаточном количестве, выпускают гулять во двор и позволяют самостоятельно вести аккаунты в соцсетях.

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Находившийся в розыске на территории Белоруссии Протасевич летел из Афин в Вильнюс 23 мая, однако самолет совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве.

После приземления авиалайнера Протасевич и Сапега, которая помогала ему вести экстремистские Telegram-каналы, были задержаны.

В июне они обратились с ходатайством в Следственный комитет республики о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и дали признательные показания. После этого они были переведены под домашний арест.