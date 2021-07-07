Киевский режим реализует план президента Владимира Зеленского по окончательной блокировке переговоров по Донбассу, сказал полпред России на минских переговорах Борис Грызлов. Его слова приводит РИА Новости 7 июля

«Похоже, Киев на практике приступил к реализации анонсированного Владимиром Зеленским плана по окончательному заведению переговоров в тупик с тем, чтобы провести референдум о полном разрыве отношений с Донбассом», — сказал Грызлов.

Отказаться от урегулирования, не отпустив Донбасс. В чем смысл референдума Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Власти Украины отказались придерживаться режима прекращения огня не только для реализации такого подхода, но и для усиления позиций Киева перед возможным референдумом по Донбассу, полагает Грызлов.

Ради сиюминутных политических выгод Зеленский приносит в жертву жизни граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения, констатировал Грызлов.

Также он отметил, что несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего статуса Донбасса, как это требует минский комплекс мер.