Депутат николаевского горсовета Максим Невенчанный рассказал изданию Украина.ру, как внешнее управление Украины Западом плавно переходит в оккупацию

00:30 Можно ли было избежать банкротства Черноморского судостроительного завода?

02:20 Зачем ликвидировали Черноморский судостроительный завод?

04:15 Почему завод не смог привлечь иностранных инвесторов?

06:40 Был ли завод обречен на ликвидацию после распада СССР?

09:15 Военные учения НАТО "Sea Breeze": что происходит на юге Украины?

10:30 Украина под внешним управлением;

13:10 Чем юг Украины интересен для Великобритании?

«Никакие реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО»: представитель Альянса поставил Зеленского на место © РИА Новости, Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

Напомним, Черноморский судостроительный завод — бывший флагман судостроения СССР, на нём было построено более 1000 кораблей самых различных классов: от сторожевиков и подводных лодок до ледоколов и крейсеров.

Среди них линкор «Императрица Екатерина Великая», крейсеры «Красный Кавказ» и «Красная Украина», а также авианосец «Адмирал Кузнецов».