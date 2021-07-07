00:30 Можно ли было избежать банкротства Черноморского судостроительного завода?
02:20 Зачем ликвидировали Черноморский судостроительный завод?
04:15 Почему завод не смог привлечь иностранных инвесторов?
06:40 Был ли завод обречен на ликвидацию после распада СССР?
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10:30 Украина под внешним управлением;
13:10 Чем юг Украины интересен для Великобритании?
Суд Николаевской области признал банкротом Черноморский судостроительный завод и утвердил ликвидационный акт предприятия.
Напомним, Черноморский судостроительный завод — бывший флагман судостроения СССР, на нём было построено более 1000 кораблей самых различных классов: от сторожевиков и подводных лодок до ледоколов и крейсеров.
Среди них линкор «Императрица Екатерина Великая», крейсеры «Красный Кавказ» и «Красная Украина», а также авианосец «Адмирал Кузнецов».