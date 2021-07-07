Артист заявил, что, несмотря на успех, погрузился в отчаяние и стал все чаще пьянствовать.
«Ты удивишься, наверное, но меня вытащила из этого книга еврейского мудреца Ребе "365 размышлений Ребе"… Маленькая книжка, я ее прочитал и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», — рассказал Моргенштерн.
По его словам, ему подарили эту книгу в синагоге, когда он пришел знакомиться с главным раввином России Берл Лазаром.
После этого интервью Моргенштерна продажи книги «365 размышлений Ребе» подскочили на 200%, также выросла посещаемость ее фрагмента, опубликованного онлайн. Произведение пришлось переиздать.
Автор книги — Менахем-Мендл Шнеерсон, один из еврейских духовных лидеров XX века.
Ранее Моргенштерн принял предложение своей невесты в синагоге и стал пропагандировать семейные ценности. Кроме того, он решил делать добро и перечислил деньги на лечение ребенка со спинальной мышечной атрофией.