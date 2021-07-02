«В последние годы Украина последовательно принимает законодательные акты, грубо нарушающие основные права государственно-образующих народов и национальных меньшинств, в том числе право на свободное развитие и использование родного языка. Это серьезное нарушение прав этнических русских, венгров, поляков, румын, белорусов, молдаван, греков, словаков и представителей других национальностей», — говорится в заявлении.
Накануне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, определяющий понятие коренного народа на Украине.
Согласно документу, «коренным народом» названа «автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, имеет самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства».
При этом русский народ, как, впрочем, и украинский, в списке коренных народов не значится.